Milan - il dopo Pioli parla portoghese? Sky | Conceiça - Amorim o Fonseca

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilè ancora alla ricerca del successore die adesso, come riportato da Sky Sport, il casting si restringe su tre allenatori portoghesiaver scartato l’opzione Lopetegui. L’indiziato principale è adesso Sergioo, che può liberarsi a fine stagione dal Porto. Più difficile la pista che porta ad, che sembrava destinato al Liverpool ed è uno dei più interessanti prospetti internazionali, mentre sullo sfondo resta l’ex romanista. L’ex calciatore di Lazio, Parma e Inter, da sette anni sulla panchina del Porto, ha dalla sua un ottimo curriculum: 3 scudetti, 3 coppe nazionali e 3 Supercoppe. Ad oggi pare sia l’indiziato principale vista anche la vittoria delle elezioni del club di Villas-Boas con il quale Conceicao non ha mai avuto grande feeling. Sempre ...

Attesa per il giudizio di Fitch sul rating italiano. A Piazza Affari St trova il rimbalzo, Intesa sotto i riflettori dopo i conti. Euro torna sopra 1,07 dollari, petrolio in rialzo. Spread stabile sopra 130 punti Continua a leggere>>

