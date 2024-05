Fiorentina - arriva l’esito degli esami per Sottil | ecco il comunicato ufficiale

Riccardo Sottil termina anticipatamente la sua stagione . L’autore del meraviglioso gol dell’1-0 nella semifinale d’andata di Conference League che la Fiorentina ha vinto 3-2 contro il Bruges, ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra. “Vivo per questi momenti, ... Continua a leggere>>

Che sfortuna per Riccardo Sottil . L`attaccante della Fiorentina è infatti uscito ieri sera per infortunio nella partita d`andata delle semifinali... Continua a leggere>>

Calcio: fiorentina, sottil operato per la clavicola fratturata - (ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - Dopo l'infortunio subito ieri sera durante la semifinale di Conference League tra fiorentina e Brugge, con la ... Continua a leggere>>

FOTO, sottil in ospedale dopo l'operazione: "Tutto ok" - Come comunicato dalla fiorentina sul proprio sito ufficiale, Riccardo sottil è stato operato oggi alla clavicola, a seguito dell’infortunio subito durante la partita di ... Continua a leggere>>

fiorentina - sottil operato alla spalla, il comunicato - L'attaccante della fiorentina Riccardo sottil "è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria della clavicola sinistra con osteosintesi, a seguito dell’infort ... Continua a leggere>>