Ginnastica artistica - nuovo Euro assalto delle azzurre dopo l’exploit delle Juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Rimini, 3 maggio 2024 – Italia inarrestabile anche nella categoriaa glipei di Rimini. Le Fate dellaconquistano la medaglia d’argento nella finale a squadre e nell’All Around individuale con Giulia Perotti, superate solo al fotofinish dalle avversarie francesi. Gioie continentali che si sommano a quellecolleghe Seniores che nella prima giornata di gare riescono a candidarsi per un posto nella finale a squadre, vincendo anche oro e argento nella competizione individuale All Around rispettivamente con Manila Esposito e Alice D’Amato. La squadra diretta da Salvatore Casella tornerà in pedana domani pomeriggio, sabato, dalle 16.15, in onda su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Obiettivoatlete ...