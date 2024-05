David per il miglior attore non protagonista a Germano

Il David di Donatello 2024 per la migliore attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli per il film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Continua a leggere>>

david di Donatello 2024, chi ha vinto: dal miglior film all'attore e attrice protagonisti, tutti i premi - Menzione speciale a mamma e papà che sono in lacrime sul divano». miglior attore non protagonista Il david di Donatello per miglior attore protagonista va ad Elio Germano nel film Palazzina Laf. Continua a leggere>>

david di Donatello 2024, le pagelle: Mahmood emozionato (8), Cortellesi regina della serata (10) - Regina indiscussa della serata sulla scia del successo clamoroso del suo «C'è ancora domani», ha ricevuto il primo riconoscimento della cerimonia con regale serenità. Per usufruire del servizio di ... Continua a leggere>>

david di Donatello, diretta: Emanuela Fanelli ed Elio Germano miglior attrice e miglior attore non protagonisti - C'è poi Micaela Ramazzotti, candidata come miglior attrice protagonista per 'Felicità'che segna anche il suo esordio alla regia, in abito lungo nero e luccicante e un lunghissimo spacco, il premio ... Continua a leggere>>