Rischio escalation Mosca avverte Macron e Cameron

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024)sui rischi di unadiretta tra la Russia e i Paesi occidentali, rispondendo alle parole del presidente francese, Emmanuel, e del ministro britannico degli Esteri, David. Le dichiarazioni del titolare dell'Eliseo «sono molto importanti e pericolose», ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi alla possibilità - ventilata da- di inviare truppe in Ucraina. «La Francia continua a parlare costantemente della possibilità di un suo coinvolgimento diretto sul campo. Questa è una tendenza molto pericolosa», ha ammonito Peskov. Quanto alle affermazioni disul diritto di Kiev a usare armi britanniche per colpire in Russia per Peskov si tratta di una «diretta della tensione» ...