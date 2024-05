Il red carpet dei David di Donatello ha confermato uno dei trend del momento

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Se è vero che idinon sono mai stati l’epicentro di chissà quale rivoluzione stilistica, il reddi questa sessantanovesima edizione dei premi dedicati al cinema italiano sembrerebbe aver scelto di contraddirci. Da sempre le celeb maschili del nostro cinema si sono distinte per una varietà di look estremamente classici, divisi in due grandi categorie: i completi con la cravatta e quelli con il papillon. Complice l’influenza dei colleghi d’oltreoceano, o forse semplicemente grazie alla presenza di qualche ospite con un occhio alle passerelle, alcuni dei look visti agli Studi di Cinecittà hannouna tendenza già presente su alcuni dei redpiù prestigiosi e importanti dello show business. Dai Bafta agli Oscar, alcune delle celebrities con più stile di Hollywood e ...