Pallanuoto - Brescia battuto di misura a Budapest dal Ferencvaros in Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’ANincappa nella quinta sconfitta in altrettante gare del girone dei quarti di finale della2023-2024 dimaschile: i lombardi vengono battuti didai padroni di casa magiari del, che si impongono per 9-8. In questo modo arrivano gli ultimi verdetti anche nel Gruppo B, dove finora era aritmetica solo l’eliminazione del: l’Olympiacos vince ai rigori in casa del Barceloneta e si porta a +4 sugli spagnoli, qualificandosi alla Final Four di Malta assieme al. Dato che la Pro Recco ed i serbi del Novi Beograd nel Girone A avevano già staccato il pass per la Final Four, prevista dal 5 al 7 giugno, restano solo da determinare gli accoppiamenti delle ...