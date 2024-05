La Salle - il campione di scialpinismo Denis Trento muore sul Monte Paramont

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Aosta, 3 maggio 2024 – È morto in quella che a buona ragione poteva essere considerata la sua casa. Ildiè stato trovato senza vita sul(vetta che culmina a 3.301 metri) nella zona di La, in Valle d'Aosta. L'allarme dei familiari e le conseguenti ricerche con l'elicottero sono scattati dopo il suo mancato rientro, che era previsto in mattinata. Il suo corpo è stato trovato dai soccorritori sopra a una valanga, ramponi ai piedi, in fondo a una parete. Resta da stabilire se sia o meno stato travolto dalla massa di neve. Il fatto che indossasse i ramponi al momento dell'incidente può indicare che stesse affrontando un passaggio delicato, non per forza in salita., 41 anni, valdostano, era ...