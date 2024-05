spesa a domicilio , spazi comuni dove ritrovarsi con gli altri, assistenza notturna. Questo e anche di più è ciò che offre il Villaggio Novoli, a Firenze , una sorta di condominio sociale per over 65 autosufficienti. Si tratta di appartamenti , bilocali e trilocali, luminosi e completamente ... Continua a leggere>>

firenze, servizi alla Strada: eletto il cda. Andrea Pugliese nuovo presidente - Si è riunita oggi, 3 maggio 2024, l'assemblea dei soci di Sas - servizi alla Strada di firenze per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e la nomina del nuovo CdA ... Continua a leggere>>

firenze vuole dare fino a 100 euro per chi si sposta in bici - firenze vara i primi incentivi dedicati all’uso della bicicletta: è il progetto “Pedala, firenze ti premia” che vuole promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in cambio di un ... Continua a leggere>>

Arresti, denunce e multe per il gioco delle tre carte: il bilancio della municipale a firenze - Sono alcuni degli interventi effettuati dal Reparto Antidegrado della Polizia Municipale di firenze durante questi giorni di “ponte” nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Il primo è ... Continua a leggere>>