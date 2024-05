Se parcheggio in doppia fila Violenza nei campus - la sparata di Orsini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Proteste degli studenti neistatunitensi, scende in campo. Il docente di Sociologia del terrorismo internazionale attacca la polizia Usa che sarebbe troppo dura nelle azioni di repressioni degli studenti. Se ne parla nel corso della puntata di Prima di domani in onda il 3 maggio su Rete4.       "Ci dev'essere sempre una proporzione, un rapporto razionale tra la repressione e la protesta - spiega- Sel'auto innon è che mi puoi sparare un colpo di bazooka sulla fiancata. Gli studenti stanno protestando in maniera pacifica, sono per la stragrande maggioranza studenti di quelle stesse università che pagano rette da capogiro, anche 50mila euro l'anno. Non sono ragazzi che stanno distruggendo le vetrine dei negozi o assaltando le caserme. ...