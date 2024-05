Svolta Fentanyl - arriva anche in Italia | ecco grazie a chi

(Di venerdì 3 maggio 2024)importante per quanto riguarda ilnel nostro Paese:a chi Gli ultimi dati cheno direttamente dagli Stati Uniti D’America non a dir poco drammatici. Basti pensare che almeno il 70% dei morti per overdose è stato causato dal. Di che cosa stiamo parlando? Di un oppioide che viene utilizzato nel mondo della medicina e che, allo stesso tempo, risulta essere almeno 100 volte più forte della morfina. Lo stesso che, con il passare del tempo, ha avuto un incredibile “successo”. Soprattutto nel dark web. Ilin(Ansa Foto) Cityrumors.itBasti pensare che fino a qualche settimana fa si vociferava che innon ...

Tracce di Fentanyl sono state trovate in una dose di eroina in un Sert di Terni. La Procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sull'uso della cosiddetta "droga degli zombie" che negli Usa ha causato circa 73mila morti nel 2022.Continua a leggere Continua a leggere>>

Per la prima volta in Italia sono state individuate tracce di Fentanyl , un potente oppiode sintetico che ha da tempo scatenato gravi problemi di salute pubblica negli Stati Uniti. È accaduto nella zona di Perugia, dove il Fentanyl è stato identificato all’interno di un campione di eroina ... Continua a leggere>>

Per la prima volta in Italia sono state individuate tracce di Fentanyl , un potente oppiode sintetico che ha da tempo scatenato gravi problemi di salute pubblica negli Stati Uniti. È accaduto nella zona di Perugia, dove il Fentanyl è stato identificato all’interno di un campione di eroina ... Continua a leggere>>

Droga: arriva il mix fatale. fentanyl, Eroina e Coca - Occhi aperti sui figli. È di oggi la nota del Ministero della salute che ha elevato il grado di allerta a 3 per il ritrovamento a Perugia di un mix letale di fentanyl, cocaina ed eroina. Questa ... Continua a leggere>>

Iss: fentanyl oppiode sintetico cento volte più potente della morfina ma non è la droga degli zombie - L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato sulla home page del sito un primo piano sul fentanyl dal titolo ”Cos’è il fentanyl, oppiode sintetico cento volte più potente della ... Continua a leggere>>

Con il fentanyl arriva in Italia la guerra ibrida cinese: una dose e ti rende zombie - Per la prima volta in Italia la sostanza è stata trovata in una dose di eroina. L'oppiaceo, che viene prodotto e commercializzato da aziende cinesi, sta causando una vera e propria strage ... Continua a leggere>>