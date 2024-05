Alluvione - i rimborsi che mancano L’appello di Legacoop | Solo poche pratiche superano i controlli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ravenna, 3 maggio 2024 – Somme irrisorie erogate alle imprese, ristori inesistenti, a fronte di una narrazione fatta di annunci dial 100%, mentre la realtà è fatta di burocrazia, lentezze e fondi mai arrivati. Sono tanti i conti che non tornano nel processo di ricostruzione del tessuto economico che avrebbe dovuto far seguito all’del maggio 2023. E se i privati hanno avuto danni per 3,5 milioni, le somme arrivate sono state pari a 401mila euro; meglio sta andando per le opere pubbliche che a fronte 5 miliardi di danni, hanno visto impiegare 439,7 milioni per iniziare a rimettere in sesto il territorio. A un anno dai primi eventi alluvionali, prologo di quelli che il 16 e 17 maggio allagarono la Romagna provocando 16 vittime, 23mila sfollati e danni per oltre 8,5 miliardi,ha riunito imprese e istituzioni in ...