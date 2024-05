Delitto Giulia Tramontano - l' ultima bugia di Impagnatiello davanti ai carabinieri | Il veleno da topi? Per i panteganoni che girano a Milano

La quinta udienza del Processo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano a Senago è ripresa oggi in Tribunale a Milano. Sarà parzialmente a porte chiuse, in particolare mentre verranno mostrate le immagini del corpo senza vita di Giulia. L’avvocato Giovanni Cacciapuoti, che ... Continua a leggere>>