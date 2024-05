Roma | lite tra occupanti abusivi a Ostia finisce a coltellate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024) CRONACA DIcon accoltellamento tradi una struttura in via Ammiraglio Marzolo al Lido di. L’allarme e’ stato lanciato alle 22.20 di ieri quando gli agenti del commissariato di zona sono stati informati dell’arrivo nell’ospedale Grassi di un cittadino egiziano di 43 anni con una ferita da arma da taglio all’addome. Secondo la ricostruzione, il ferimento sarebbe stato l’epilogo di unanei pressi del garage, di due uomini. Il 43enne sarebbe intervenuto per mettere pace, ma un quarto uomo intervenuto nella, lo avrebbe accoltellato al torace. L’aggressore e’ un italiano di 56 anni con precedenti per furti e rapina. L’uomo e’ stato fermato perche’ indiziato del delitto di tentato omicidio.