Euro 2024 - cambia tutto | la novità fa sorridere i CT

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 3 maggio 2024) Manca poco all’inizio di: il 14 giugno inizieranno ufficialmente glipei. Ecco le modifiche apportate da UEFA. Èpronto per l’inizio della 17° edizione deglipei di calcio. L’Italia di Spalletti scende in campo da ultima vincitrice di questa prestigiosa competizione, provando a riconfermarsi campione d’pa, con una rosa a disposizione in parte rivoluzionata rispetto a quella dell’ex tecnico azzurro, Roberto Mancini. Si giocherà in Germania e saranno proprio gli ospiti di casa ad aprire le danze: Germania-Scozia sarà la prima partita del torneo, che si giocherà il 14 giugno. Il palcoscenico per la finalissima sarà la città di Berlino e avrà luogo il 14 luglio. A distanza di poco più di un mese, il Comitato Esecutivo della UEFA ha ...