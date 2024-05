A Madrid è finale tra Rublev e Auger-Aliassime 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 3 maggio 2024) AGI - Sarà Felix-Aliassime a sfidare il russo Andreynelladel "MutuaOpen", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Nella seconda semi, il tennista canadese ha beneficiato, sul 3-3 nel primo set, del ritiro del ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 30. E così Lechcka è il terzo big del torneo che si ritira durante gli ultimi giorni, dopo Sinner e Medvedev. "E' pazzesco. Non so se sia mai successo a un giocatore prima d'ora, e' una situazione strana per me", ha detto a fine partita uno stupito-Aliassime, che ha raggiunto la primadel Masters della sua carriera giocando solo tre partite. Lehecka ha sentito ...