Paola Cortellesi premiata ai David di Donatello | Lo dedico ai 5 milioni che sono andati al cinema

(Di venerdì 3 maggio 2024) La serata deidisi è aperta subito con un successo per, che ha conquistato ildello Spettatore. Una serata che si preannuncia ricchissima, quella dell’attrice e regista, in lizza per l’assegnazione di ben 19 statuette grazie allo straordinario C’è ancora Domani, film che ha sbancato al botteghino e ottenuto il plauso unanime di critica e pubblico. “Questa è l’unica certezza – ha detto la regista ritirando il primo di tanti premi in arrivo – voglio ringraziare gli spettatori, si sognano sale piene ed emozioni condivise. Ringrazio i miei produttori che di fronte a un film in bianco e nero, in romanesco, coi balletti e con le botte hanno voluto farlo, al cast artistico e tecnico”. “Non mi piace chi considera il pubblico una massa di estranei – ha aggiunto ...

Tutto pronto a Cinecittà per il galà del cinema italiano. Stasera in tv in diretta su Rai 1 alle 20.35 vanno in onda i David di Donatello 2024. La 69esima edizione dei premi distribuiti dall’Accademia del Cinema Italiano diretta da Piera Detassis. ... Continua a leggere>>

siete pronti per il trionfo ai David di Donatello di Paola Cortellesi e di C’è ancora domani? Bene, collegatevi allora su Rai1 attorno alle 20.35 e avrete di che deliziarvi fino almeno alla mezzanotte quando la carrozza si tramuterà in zucca e Carlo Conti in coppia con Alessia Marcuzzi smonteranno ... Continua a leggere>>

david di Donatello, diretta: Emanuela Fanelli ed Elio Germano miglior attrice e miglior attore non protagonisti - In corsa, quest'anno, 122 film e 24 categorie. Tra le 21 opere italiane con più nomination, in testa "C'è ancora domani" di paola Cortellesi con 19 candidature (ha già vinto il david del pubblico). A ... Continua a leggere>>

david per la migliore attrice non protagonista a Fanelli - (ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il david di Donatello 2024 per la migliore attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli per il film C'è ancora domani di paola Cortellesi. (ANSA). Continua a leggere>>

david di Donatello 2024, tutti i premi e i vincitori in diretta su Rai 1 - Tutti i vincitori dei david di Donatello 2024, giunti alla 69esima edizione. La cerimonia di premiazione venerdì 3 maggio in diretta su Rai1, condotta da Alessia Marcuzzi e Carlo Conti. Continua a leggere>>