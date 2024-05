Mollica premiato con il David speciale | Se potessi - vorrei vedere ancora mia moglie e mia figlia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un momento di grande commozione, quello che ha visto salire sul palco deidi Donatello il giornalista Vincenzo. Accolto da una vera e propria standing ovation nello studio 5 di Cinecittà,è statocon ilper aver raccontato per oltre quarant’anni il mondo dello spettacolo in Italia. Nel corso del suo intervento sul palco, ha citato tantissimi grandi attori, tutti accompagnati da qualche anedotto. Poi, prima di lasciare la scena agli attori e ai registi in attesa delle rispettive statuette,è stato protagonista di un momento particolarmente toccante.ha parlato della sua lunghissima carriera e di tante star che ha conosciuto, da Alberto Sordi a Federico Fellini. E ...

