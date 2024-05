Ligue 2 - Troyes-Valenciennes definitivamente interrotta | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) La partita di2 traè stataa causa delle intemperanze dei tifosi di casa e anche di quelli ospiti. Sono stati lanciati, infatti, una serie di fumogeni e altri oggetti in campo, fatto che ha costretto l’arbitro a fermare il gioco e a far rientrare negli spogliatoi i giocatori. Dai quali, poi, non sono più rientrati: la partita, infatti, non riprenderà più per oggi e così verrà recuperata in un altro giorno. Questo vuol dire che molti appassionati che hanno scommesso su questa partita si stanno chiedendoaccadrà adesso:di seguito il regolamento.CON LEINSe la partita riprenderà ...