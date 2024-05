Barcellona - Xavi AL VELENO prima del derby | Cerchiamo rivincita dopo l’andata

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 13 aprile, in serie A l’appuntamento clou è il derby pomeridiano della Mole tra Torino e Juve in una giornata in cui si corre anche per la salvezza con Lecce-Empoli e per il quarto posto con Bologna-Monza. Si gioca in Ligue 1 e Bundesliga, in ... Continua a leggere>>