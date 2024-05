Hockey ghiaccio - overtime fatale all’Italia con l’Ungheria | promozione appesa a un filo ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’Italia cade contronel quarto match del Campionato Mondiale 2024 IIHF di Divisione I, Gruppo A e ora la situazione in classifica si complica parecchio. Alla Sparkasse Arena di Bolzano abbiamo vissuto un match tiratissimo con una posta in palio notevole. La vittoria è andata ai magiari all’. Per il Blue Team si complica terribilmente la corsa alle prime due posizioni che garantiscono lain Top Divizion ITALIA-UNGHERIA 2-3 dopo. Dopo un primo periodo che si chiude con tanta tensione ed a reti bianche, sono i magiari a sbloccare il punteggio poco dopo la mezzora di gioco. Al minuto 30:27, infatti, Sofron va a segno con la rete dell’1-0. Il Blue Team reagisce prima della fine del secondo periodo con la rete dell’1-1 di Pietroniro su assist di Trivellato in power-play. La parità ...