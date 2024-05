Amburgo-St Pauli - clamoroso | il riscaldamento finisce… in rissa! | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Incredibile quanto successo nel sentito derby di Germania frae St., importantissimo per la promozione in Bundesliga. Una gara molto sentita nella quale l’, dopo due gol annullati, è riuscito a segnare la rete della vittoria con Glatzel rimandando la festa promozione degli avversari. Ma quello che ha destato più attenzione è quanto accaduto prima della partita. Neldi-St., a riprova degli animi tesi per la partita, è scoppiata unafra i calciatori delle due squadre. Un momento di certo inusuale per assistere a un climax della tensione che, solitamente, avviene nelle fasi più calde della partita o dopo il triplice fischio. Fortunatamente, il parapiglia è stato subito sedato e non ha portato a grosse ...