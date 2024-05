E' nell' auto incidentata che sta prendendo fuoco Ma era solo il fumo degli airbag

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 3 maggio 2024 - Paura per un anziano alla guida di un’, che dopo un incidente pareva essere in preda ad un principio d’incendio. Ma erailesplosio schianto. Non era ancora arrivata l’ora di pranzo, stamane, quando all'incrocio di via Papiria con Località Madonna Ponte - ovvero sul ponticello che si trova alle spalle della Saipem – la Peugeot 206 condotto da un uomo di 81 anni in uscita dalla zona industriale di Bellocchi si è schiantata violentemente contro una Jeep condotta da uomo di 50 anni che in quel momento stava transitando invece su via Papiria con direzione monte. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, per le lesioni (apparentemente non gravi riportate dall'81enne, trasportato in pronto soccorso ...