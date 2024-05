Roma | 38enne arrestato per droga

CRONACA DI Roma – Una lite per droga, probabilmente per un debito, e’ finita a coltellate: e’ successo ieri, intorno alle 19, in via Luigi Lablache in zona Serpentara a Roma. Il ferito, ma non in pericolo di vita, e’ un uomo di 38 anni che ha riportato un taglio profondo al gluteo. Sul posto sono ... Continua a leggere>>