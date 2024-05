Mickey vs Winnie | i due iconici personaggi Disney si scontreranno nel nuovo film horror

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'ultimo di una serie apparentemente infinita di rivisitazioni in chiavedi classici per bambini vedràthe Pooh scontrarsi con Topolino. Il successo a sorpresa della recente parodiathe Pooh: Sangue e Miele ha dato il via a una una serie di progetti a basso budget che rivisitano in modo raccapricciante alcuni classiciper bambini, tra cui Pinocchio. Ora, unvedrà l'orso residente nel Bosco dei Cento Acri confrontarsi con l'iconapiù riconoscibile di tutte, Topolino. Deadline riporta che Glenn Douglas Packard (Pitchfork) dirigeràvs.per Untouchables Entertainment. Poohniverse: in arrivo il maxicrossover...

