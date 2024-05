David di Donatello 2024 - chi ha vinto | dal miglior film all' attore e attrice protagonist - tutti i premi

Emanuela Fanelli ha vinto il David di Donatello 2024 come Miglior Attrice Non Protagonista, nel corso della 69esima edizione della kermesse cinematografica condotta da Carlo Conti ed Alessia Marcuzzi. Emanuela Fanelli ha vinto il secondo David di Donatello come Miglior Attrice non ... Continua a leggere>>