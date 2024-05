David Donatello - Paola Cortellesi e C’è ancora domani dominano cerimonia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Subito 3 riconoscimenti per il film campione d'incassi Subito 3 premi per C'è, il film di, all'edizione 2024 deidi. La regista e attrice si è aggiudicata ildello spettatore per il record di presenze in sala, con 5,5 milioni di spettatori. Quindi, ila Emanuela Fanelli,