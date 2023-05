Atalanta | fine di un’era | ad un passo l’addio di Gasperini

Leggi su 11contro11

(Di domenica 28 maggio 2023) Con l’avvicinarsi del termine del campionato, iniziano a serpeggiare le prime voci di mercato, non solo per quanto riguardo i calciatori, ma anche in merito al futuro di alcuni tecnici. Negli ultimi giorni, il “caso Spalletti” sta attirando l’attenzione dei media, ma quella del Napoli non è l’unica panchina che potrebbe saltare al termine della stagione. Nelle ultime ore, infatti, sono sempre più insistenti le voci in merito ad un possibile addio di un altro tecnico di una big italiana. Stiamo parlando di Gian Pieroche, stando agli ultimi rumors, potrebbe lasciare la panchina dell’dopo ben 7 anni trascorsi a Bergamo. Come anticipato, dunque, il tecnico di Grugliasco potrebbe porreal lungo e trionfale ciclo con i bergamaschi. Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, e il definitivo addio alle speranze di ...