Sostenibilità, non decolla la nuova programmazione. Bisogna accelerare. Una rassegna emerografica (Di venerdì 31 marzo 2023) Al rammarico del ritardo della introduzione della nuova programmazione della Sostenibilità, deve affiancarsi la velocità di realizzazione dei Piani. Una rassegna emerografica di questa rivista. E’ noto che la funzione del my Research Gate, denominata Mention, aiuta l’orientamento a lavorare su testi meno grezzi, a rifinire cioè temi già “accennati” (quindi in “poche e/o altre parole”) in precedenti report, per approfondimenti, nella fattispecie di “esperienze cognitive” di programmazione micro e macroeconomica di progetti di sviluppo, ad attuazione veloce, in un environment di urgenza globale. Quindi, al centro, la massima efficienza ed efficacia delle risorse programmate, ottenute per competizione, regolate da rientri (anche parziali) di vario tipo: guadagnare in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) Al rammarico del ritardo della introduzione delladella, deve affiancarsi la velocità di realizzazione dei Piani. Unadi questa rivista. E’ noto che la funzione del my Research Gate, denominata Mention, aiuta l’orientamento a lavorare su testi meno grezzi, a rifinire cioè temi già “accennati” (quindi in “poche e/o altre parole”) in precedenti report, per approfondimenti, nella fattispecie di “esperienze cognitive” dimicro e macroeconomica di progetti di sviluppo, ad attuazione veloce, in un environment di urgenza globale. Quindi, al centro, la massima efficienza ed efficacia delle risorse programmate, ottenute per competizione, regolate da rientri (anche parziali) di vario tipo: guadagnare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : #Meloni e #Fitto hanno deciso di far perdere 100mld di euro del #PNRR. Significa bloccare i progetti su innovazione… - matteosalvinimi : ...dimostrare anche la piena sostenibilità dei biocarburanti. In questo senso va letta la posizione del nostro gove… - Schmit_Henri : @CarrieriLorenzo @marioricciard18 Chiamare la Q della sostenibilità dei nostri sistemi pensionistici un mito non mi… - estetadorian : @robertocassone @CarloCalenda Pessimo esempio, Roberto. Capisco le perplessità, se non sono disprezzo acritico vers… - SmartCity4Italy : “Peca”, creata nuova #plastica non derivata dal petrolio e più facilmente riciclabile. Lo Studio #economiacircolare… -

Sanità, Fondazione GIMBE: "Sistema in codice rosso" Una crisi di sostenibilità senza precedenti di un SSN vicino al punto di non ritorno: tanto che il diritto costituzionale alla tutela della salute nell'indifferenza di tutti i Governi che si sono ... √ Lazza diventa Rondo, l'epifania di Truppi e il ritmo dei Pinguini ... dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani. Non manca, ... Edilizia sostenibile: ecco come la stampa 3D sta rivoluzionando il settore ... sta subendo da qualche anno una costante trasformazione, improntata sulla sostenibilità e sull'uso ... è l'argilla [recuperata localmente] di cui sono state sfruttate le straordinarie qualità: non si ... Una crisi disenza precedenti di un SSN vicino al punto diritorno: tanto che il diritto costituzionale alla tutela della salute nell'indifferenza di tutti i Governi che si sono ...... dalla, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani.manca, ...... sta subendo da qualche anno una costante trasformazione, improntata sullae sull'uso ... è l'argilla [recuperata localmente] di cui sono state sfruttate le straordinarie qualità:si ... Sostenibilità, non decolla la nuova programmazione. Bisogna ... Il Denaro