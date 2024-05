Atalanta - l’infortunio di Kolasinac è un doppio problema | ora la difesa torna contata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024) La nota negativa con cui l’ta da Marsiglia èche ha rimediato Seadper salvare il possibile 1-1 al quarto d’ora del primo tempo. Uno stacco verso l’alto per anticipare Sarr che era pronto al facile tap-in di testa sul secondo palo: nel ricadere il bosniaco ha sentito un dolore alla coscia sinistra. Gli esami che dovrebbero svolgersi durante il fine settimana faranno chiarezza sulla natura del: la prima diagnosi parla di un risentimento al flessore, ma la preoccupazione espressa da Gian Piero Gasperini nell’immediato post gara – “sembra uno stiramento, vedremo di quale entità” – fa capire che i tempi potrebbero non essere immediati. “Dovremo capire se potrà essere recuperato per il finale di stagione” ha affermato, confermando le sensazioni negative ...