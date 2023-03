Napoli | dall’ironia al sold out | De Laurentiis ha già vinto

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 30 marzo 2023) Quando l’8 agosto partì la vendita libera dell’abbonamento alla SSC, in pochi sottoscrissero l’atto di fede per una società che aveva lasciato partire i senior, rimpiazzandoli con emeriti sconosciuti. L’#A16 divise la tifoseria in un momento in cui una parte ottimista attendeva gli eventi mentre l’altra parte infiammava la piazza con striscioni del tipo: ”Kim, 3 pacchetti 10€…”. Esultanza Victor Osimhen, Hellas Verona-@Image Sport Ilcomincia invece col botto Verona, poi con il secondo botto Monza e ancora a proseguire ma alla fine gli abbonamenti non superano quota 12mila perché da anni ormai ala campagna abbonamenti stenta a decollare pur di fronte a risultati che piccole provinciali sognano. Kvaratskhelia – @livephotosport Poi con l’anno magico la capolista se ne va e un ...