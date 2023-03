Ibrahimovic salta il Napoli | altro infortunio per l’attaccante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Ibrahimovic salta Napoli-Milan: è ufficiale. In Champions non avrebbe giocato #Napoli #ForzaNapoliSempre… - RadioSportiva : Quello accusato nel ritiro con la Svezia non è solo un fastidio. Per Zlatan #Ibrahimovic problema muscolare alla co… - napolista : #Ibrahimovic salta le tre partite con il #Napoli, a rischio il mese di aprile Secondo quanto riporta Sky Sport, l'… - Luxgraph : Milan, Ibrahimovic si ferma ancora e salta il Napoli: i tempi di recupero - milansette : Ibrahimovic salta Svezia-Azerbaigian: nuovo infortunio, Milan in ansia -

'Un altro problema fisico per Zlatanche era tornato in nazionale a un anno dall'ultima volta. Si è procurato con la Svezia un problema muscolare a una coscia che verrà valutato di ...IL NAPOLI - Sicuramentenon riuscirà a scendere in campo in nessuna delle 3 partite contro il Napoli. La prima, quella in programma domenica sera di campionato, la salterà per colpa ...Zlatan- Calciomercato.itIbra, per un fastidio muscolare,Svezia - Azerbaigian e torna in Italia. L'entità del problema non è ancora chiara, se ne saprà di più nelle prossime ore, ...

Milan, Ibrahimovic si ferma ancora e salta il Napoli: i tempi di recupero Tuttosport

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per almeno 10-15 giorni. Sono questi i tempi di recupero dello svedese che rischia di saltare le prossime ...Ibrahimovic ancora ko: salta il Napoli Il suo infortunio sarà vautato di settimana in settimana. Per lo svedese, che non è presente nella lista Uefa del Milan, sarebbe a rischio tutto il mese di ...