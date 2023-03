L’Italia piange la scomparsa di un noto giornalista: addio a Gianni Minà (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Italia piange la scomparsa di un noto e apprezzatissimo giornalista: la notizia è arrivata questa sera direttamente dal profilo Facebook del giornalista. E’ morto Gianni Minà. Il noto giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni e nella sua carriera ha lavorato per Tuttosport e Rai. Minà ha seguito otto Mondiali di calcio, sette Olimpiadi e diversi Mondiali di pugilato. L’annuncio del decesso, avvenuto a seguito di una breve malattia cardiaca, è arrivato sul suo profilo Facebook. L’annuncio “Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 marzo 2023)ladi une apprezzatissimo: la notizia è arrivata questa sera direttamente dal profilo Facebook del. E’ morto. Ile conduttore televisivo aveva 84 anni e nella sua carriera ha lavorato per Tuttosport e Rai.ha seguito otto Mondiali di calcio, sette Olimpiadi e diversi Mondiali di pugilato. L’annuncio del decesso, avvenuto a seguito di una breve malattia cardiaca, è arrivato sul suo profilo Facebook. L’annuncio “ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nick_Italy_ : @fanpage Ci vorrebbe un fondo per aiutare gli agricoltori in caso di perdite come queste. L’agricoltura è una delle… - Achille03415924 : RT @ilmessaggeroit: Foggia, l'imprenditore agricolo Giuseppe Savino piange disperato per la grandinata: «È finita i tulipani non ci sono pi… - amerigormea : RT @ilmessaggeroit: Foggia, l'imprenditore agricolo Giuseppe Savino piange disperato per la grandinata: «È finita i tulipani non ci sono pi… - ilmessaggeroit : Foggia, l'imprenditore agricolo Giuseppe Savino piange disperato per la grandinata: «È finita i tulipani non ci son… - saarabarbero : RT @poesiadeimotori: L’Italia delle Moto ride, quella della F1 piange -