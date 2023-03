La Nacion pone l’accetto sul balbettio di Retegui nel cantare l’inno italiano

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 marzo 2023) Lafa il punto sull’esordio in Nazionale dell’attaccante Mateo, avvenuto contro l’Inghilterra allo stadio Diego Armando Maradona. La notizia della convocazione ha sorpreso tutti ma Mancini lo stava già osservando: “Dopo aver detto sì all’Italia,ha giocato l’ultima partita con il Tigre contro l’Arsenal de Sarandí e subito, a fine partita, ha preso un volo per l’Italia dove ha incontrato i suoi nuovi compagni di squadra e questo giovedì è partito titolare contro la squadra inglese” . Il quotidiano argentino fa notare cosa è accaduto quando ha provato a canticchiaredi Mameli “Quando è arrivato il momento di scendere in campo, l’ex giocatore del Boca e dell’Estudiantes de La Plata si è unito al resto dei suoi connazionali perl’ inno nazionale ...