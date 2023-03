"Anche l'Africa in pista: Monza circondata" (Di giovedì 23 marzo 2023) Gp d'Italia solo nel tempio della velocità, ma serve accelerare i lavori. L'allarme di Sticchi Damiani: "Si dice che l'Europa abbia troppe gare..." Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Gp d'Italia solo nel tempio della velocità, ma serve accelerare i lavori. L'allarme di Sticchi Damiani: "Si dice che l'Europa abbia troppe gare..."

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Pensate un po', esistono dei complottisti che invece credono che l'aumento dei #migranti sia dovuto alle azioni di… - LyndonLXXVIII : @Corriere Guarda come friggono i progressisti… e considerate che anche in Tanzania, Camerun e Africa Orientale son messi così. - marzo7paolo : RT @nigrizia: Come ci ha ricordato #PapaFrancesco, l’Occidente ha gravi responsabilità sulla situazione socio-politica dell'#Africa. Ma, an… - assuntasevergni : @repubblica Bene anzi trasferisciti in Africa fai emigrante anche te come hanno fatto mio cugino e cognato vacci a… - LucaLucatonno26 : @eurodeputatipd @ale_moretti @TheProgressives @pdnetwork Volete anche toglierci l'acqua corrente? Finalmente gli eu… -