Borsa: Milano chiude in calo appesantita dalle banche (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Borsa di Milano ( - 0,12%) chiude in calo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei in attesa della riunione della Fed sulla politica monetaria. Piazza Affari ha risentito dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladi( - 0,12%)in, in controtendenza rispetto agli altri listini europei in attesa della riunione della Fed sulla politica monetaria. Piazza Affari ha risentito dell'...

