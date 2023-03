Inter | aprile è un mese di fuoco | nove gare in tre competizioni

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 marzo 2023) La pausa per le nazionali servirà soprattutto all’e a Simone Inzaghi per recuperare quei giocatori attualmente indisponibili che non hanno lasciato Appiano Gentile per raggiungere le rispettive rappresentative. Ma anche per recuperare le energie in vista di un vero e propriodi(vedi calendario).DI– Sono benle partite – distribuite in tre– che attendono l’ad. A partire dalla gara di San Siro contro la Fiorentina in programma al rientro dalla sosta. Per poi chiudere, sempre a Milano, a finecontro la Lazio. Nel mezzo il doppio confronto di Champions League con il Benfica (andata al Da Luz l’11, ritorno a San Siro il 19 ...