Milan | Leao è un caso | Maldini prepara il blitz | lo scenario

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il, in queste settimane, dovrà valutare la posizione di. Il portoghese, in crisi, continua a chiedere cifre da top. Ilsi interroga dopo la sconfitta patita sabato per mano dell’Udinese. Un ko inaspettato, che complica i piani dei Campioni d’Italia, scesi nel frattempo al quarto posto in classifica, e azzerato l’euforia legata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Nelle ultime settimane non è il solitoquello che scende in campo con il, tanti i dubbi sul suo futuro Nelle ultime settimane non è il solitoquello che scende in campo con il, tanti i dubbi sul suo futuro. Il rinnovo ...Per il, dopo le varie "batoste" ricevute nelle precedenti sessioni di mercato, non esiste la possibilità di perderea zero. Se il portoghese non accetterà il rinnovo, è prevista la ..., un rinnovo senza fine L'altra domanda che tutti si stanno ponendo è se Rafaelrinnoverà o meno il suo contratto col. La situazione è ingarbugliata, più che mai probabilmente. ...

Leao-Milan, situazione rinnovo: succederà in queste settimane! Spazio Milan

La squadra di Pioli sembra ripiombata in uno stato di crisi: la difesa incassa nuovamente molte reti mentre l’attacco non segna abbastanza. La Gazzetta dello Sport scrive che sono tre i fattori princi ...Rafael Leao ha seguito il consiglio di Stefano Pioli: prima di raggiungere la nazionale, è volato dalla sua famiglia, per ritrovare serenità. Quella che non sta più mostrando con la maglia del Milan.