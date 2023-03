Gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di Mercogliano a lezione di cinema (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’istituto Guido Dorso di Mercogliano è protagonista del nuovo progetto “Quasi Amici“, grazie ai contributi relativi al bando “Visioni fuori luogo – cinema per la scuola – i progetti delle e per le scuole“, frutto della collaborazione tra il Ministero per i Beni Culturali e il Ministero dell’Istruzione. Il progetto, rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado, con la collaborazione della responsabile scientifica Gambale Assunta e degli esperti Carlo Fumo, Pasquale di Maria e Alfonso Maria Salsano prevede la realizzazione di un cortometraggio che riesca a divulgare le tematiche di inclusione sociale. “Quasi amici” ha come obiettivo la divulgazione della didattica del linguaggio cinematografico e la sensibilizzazione verso le criticità del proprio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’istitutodiè protagonista del nuovo progetto “Quasi Amici“, grazie ai contributi relativi al bando “Visioni fuori luogo –per la scuola – i progetti delle e per le scuole“, frutto della collaborazione tra il Ministero per i Beni Culturali e il Ministero dell’Istruzione. Il progetto, rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado, con la collaborazione della responsabile scientifica Gambale Assunta e degli esperti Carlo Fumo, Pasquale di Maria e Alfonso Maria Salsano prevede la realizzazione di un cortometraggio che riesca a divulgare le tematiche di inclusione sociale. “Quasi amici” ha come obiettivo la divulgazione della didattica del linguaggiotografico e la sensibilizzazione verso le criticità del proprio ...

