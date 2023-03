Covid, le celebrazioni nella Giornata nazionale in memoria delle vittime. FOTO (Di sabato 18 marzo 2023) Le commemorazioni cadono nel giorno esatto in cui tre anni fa i camion militari portarono via le bare da Bergamo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sindaco Giorgio Gori e il ministro della Salute Orazio Schillaci hanno inaugurato il "Bosco della memoria", dedicato alle vittime del coronavirus. "Dalle emergenze non si esce da soli”, ha detto Crosetto. Commosso Schillaci. A Brescia inaugurata una scultura in memoria dei morti Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 marzo 2023) Le commemorazioni cadono nel giorno esatto in cui tre anni fa i camion militari portarono via le bare da Bergamo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sindaco Giorgio Gori e il ministro della Salute Orazio Schillaci hanno inaugurato il "Bosco della", dedicato alledel coronavirus. "Dalle emergenze non si esce da soli”, ha detto Crosetto. Commosso Schillaci. A Brescia inaugurata una scultura indei morti

