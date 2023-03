ANCoDiS: nella Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid19 un pensiero anche alle “sentinelle” del covid19 a scuola (Di sabato 18 marzo 2023) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito in occasione della Giornata Nazionale per le vittime del covid19 scrive su Twitter “Un pensiero a tutte le vittime del Covid, in particolare al mondo della scuola che ha subìto ma ha saputo reagire. Non dimentichiamo i sacrifici che avete fatto insieme con i nostri ragazzi”. ANCoDiS si associa L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 marzo 2023) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito in occasione dellaper ledelscrive su Twitter “Una tutte ledel Covid, in particolare al mondo dellache ha subìto ma ha saputo reagire. Non dimentichiamo i sacrifici che avete fatto insieme con i nostri ragazzi”.si associa L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FridaeArtemisia : RT @orizzontescuola: ANCoDiS: nella Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid19 un pensiero anche alle “sentinelle” del covid19… - orizzontescuola : ANCoDiS: nella Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid19 un pensiero anche alle “sentinelle” del covi… - alessandro_fato : RT @orizzontescuola: Mamma contro i troppi compiti a casa, Ancodis: “Non possiamo più tollerare offese gratuite. Dasco per alunni e genitor… - orizzontescuola : Mamma contro i troppi compiti a casa, Ancodis: “Non possiamo più tollerare offese gratuite. Dasco per alunni e geni… -