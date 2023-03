Sono vivo per miracolo | Marcello Cirillo vittima di un incidente a Roma

(Di giovedì 16 marzo 2023) La sua Smart è irriconoscibile, ma per fortunanon ha riportato ferite nell'stradale di cui è rimasto. Lo scontro è avvenuto ieri sulla Cassia bis, alla periferia di. "Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis - scrive sui social - mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall'altra parte della strada. Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato - scrive ancora - se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara".è un volto noto della Rai: da Mezzogiorno in famiglia a I fatti vostri, dove ha condiviso con Giancarlo Magalli molti anni di televisione. Adesso, contattato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : 'Mamma, sono vivo' Ieri abbiamo assistito nell’hotspot di #Pozzallo 15 delle 17 persone sopravvissute all’ultimo na… - agorarai : Fatima Zahara El Maliani tra poco sarà nominata Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. 'Però non son… - Sylvie26804002 : @magueyQ Esattamente.Invece ora se sei fortunato ti danno solo il vitto, l’alloggio è un miraggio. Se,ancora,sei fo… - tempoweb : Marcello #Cirillo, incidente terrificante a Roma: 'Sono vivo per miracolo' #16marzo #iltempoquotidiano… - luipi1971 : RT @Deborah07235629: Si sono triste perché sono taglia grande e nessuno mi vuole ?? mi chiamo Leonidas sono solo un cucciolo di 2 mesi incro… -

Dal punto di vista espressivo è un progetto molto. Certo,lontanissimi da una band di studenti che vive 24 ore su 24 le stesse esperienze. Per noi non è più così da un sacco di anni. Di ...Ad intervenire anche tre giudici della Corte: Giulio Prosperetti ha evidenziato come 'in un mondo dove molteplicile persecuzioni, tanto resta ancora da fare'; la vicepresidente Daria de Pretis ...per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma), mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e ...

Incidente sulla Cassia per il cantante Marcello Cirillo: "Sono vivo per miracolo" RomaToday

Il cantante e volto televisivo Marcello Cirillo è rimasto coinvolto in un incidente sulla Cassia Bis, a Roma. “Sono vivo per miracolo”, ha scritto il cantante, mostrando le foto della sua macchina ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ...