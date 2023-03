"Vaff***, adesso...": Enrico Letta, la durissima "frase rubata" contro Elly Schlein | Guarda (Di mercoledì 1 marzo 2023) La vittoria di Elly Schlein alle primarie, per il Pd è stata un terremoto. Un inatteso terremoto. Vince a sorpresa l'outsider e perde gran parte della vecchia nomenklatura. Una vittoria, quella della Schlein, forse propiziata dalla mobilitazione delle truppe cammellate grilline, che sarebbero andate in massa a votare per lei per calcolo politico. Il tutto con buona pace dello sconfitto, Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna che resta tale e che si sentiva da tempo la vittoria in tasca. Dopo l'esito delle primarie, ribaltate dal voto dei gazebo, il Pd sta vivendo i primi bruschi scossoni: l'addio di Beppe Fioroni, i movimenti sui capigruppo di Camera e Senato, voci su altri imminenti cambi di casacca, il centro di Matteo Renzi e Carlo Calenda che spera di fare incetta di transfughi spaventati dalla svolta rosso-spinto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) La vittoria dialle primarie, per il Pd è stata un terremoto. Un inatteso terremoto. Vince a sorpresa l'outsider e perde gran parte della vecchia nomenklatura. Una vittoria, quella della, forse propiziata dalla mobilitazione delle truppe cammellate grilline, che sarebbero andate in massa a votare per lei per calcolo politico. Il tutto con buona pace dello sconfitto, Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna che resta tale e che si sentiva da tempo la vittoria in tasca. Dopo l'esito delle primarie, ribaltate dal voto dei gazebo, il Pd sta vivendo i primi bruschi scossoni: l'addio di Beppe Fioroni, i movimenti sui capigruppo di Camera e Senato, voci su altri imminenti cambi di casacca, il centro di Matteo Renzi e Carlo Calenda che spera di fare incetta di transfughi spaventati dalla svolta rosso-spinto ...

