Gandosso | scontro tra un’auto e una moto | grave 17enne

(Di giovedì 9 febbraio 2023). Un ragazzo di 17 anni è rimastomente ferito in un incidente giovedì mattina a. Poco dopo le 7.30 il giovane percorreva la via Prato Alto in sella alla suacicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato con. Immediati i soccorsi: sul posto, in prossimità della chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata, sono giunte un’ambulanza emedica e i carabinieri per i rilievi necessari a determinare la dinamica del sinistro. Ilè stato trasportato in codice rosso all’ospedale, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.