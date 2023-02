Astrologia | Yang e Yin | i Segni Zodiacali maschili e femminili

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nell'analisi delle polarità dei Pianeti di un Tema Natale, prendiamo solitamente in considerazione il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e anche l'Ascendente e il Medio Cielo (...

Yin esono opposti, ma anche complementari. I Segni Zodiacali con polarità femminile Yin sono tutti i Segni di Terra e tutti i Segni d'Acqua. I Segni Zodiacali con polarità maschilesono ...Date di riferimento: dal 22 novembre al 21 dicembre (approssimativamente) Elemento di appartenenza : Fuoco Modalità o quadruplicità : Mobile Polarità : Maschile\Pianeta governatore: Giove COME RICONOSCERLO - Il Sagittario è esattamente così come lo si vede : spontaneo, allegro, giocoso, sorridente, ma anche serio nel momento in cui gli viene richiesto. ...

La predominanza dell'elemento femminile rende sensibili e ricettivi; quello maschile è più attivo e intraprendente ...