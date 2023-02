Mobilità | Napoli in direzione ostinata e contraria rispetto al futuro

Leggi su fmag

(Di giovedì 2 febbraio 2023)città del? Sembra piuttosto un ritorno al passato quello a cui stiamo assistendo in questo inizio d’anno 2023. Mi torna in mente l’immagine di Piazza del Plebiscito, uno degli spazi all’aperto più suggestivi del mondo, riempita di auto e ridotta a parcheggio di bus. La ricordo perché mi sembra l’icona perfetta dellaverso cui stiamo andando: via libera alle auto (e siamo oltre un milione di abitanti solo nei confini cittadini) e ai parcheggi, nessun piano serio di potenziamento – invece – dei mezzi pubblici che restano sempre più un’utopia in questa città. Impossibile spostarsi coi mezzi pubblici Basti pensare che per spostarsi dalla zona del Museo nazionale a via Poggioreale ci vogliono tre bus oppure una metropolitana e un bus. Da Capodimonte sempre tre bus, dal Vomero uno che passa ogni ora. E sono ...