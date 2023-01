(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Brutte notizie per il: Ismaelsi è fermato per. Squalificato contro il Sassuolo, ha accusato un problema di natura muscolare al bicipite femorale sinistro e rischia seriamente di saltare il derby con l’Inter di domenica. La sua situazione sarà naturalmente monitorata giorno per giorno, con ildesideroso di recuperare uno dei principali perni della rosa di Stefano Pioli. Oggi ci saranno nuovi esami per lui e li si capirà l’entità del problema e di conseguenza anche i tempi di recupero. Il rischio dirlo per lungo tempo è concreto. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Peggio dell'Inter ilche2 - 5 a San Siro contro il Sassuolo. Dovessimo cercare i migliori della squadra, potremmo dare la sufficienza solo a Giroud per aver segnato due gol, di cui uno ...Flop Crolla ancora il. Dopo i quattro schiaffi della Lazio, i rossoneri perdono in casa per ... La Juventusin casa contro il Monza e fra i protagonisti in negativo c'è Leandro Paredes (22)...

Il Milan perde Bennacer per infortunio Adnkronos

Crisi Milan, il derby per uscirne. Ma perde anche Bennacer, la speranza è Osorio Corriere della Sera

Milan, Pioli perde un titolare contro l'Inter: l'intervento sul mercato Virgilio Sport

Napoli sempre più in volo. Milan e Juventus in caduta libera Il Sole 24 ORE

Napoli inarrestabile: batte anche la Roma e vola a +13. Milan e Juve sprofondano e la Lazio sale al terzo ... FIRSTonline

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Brutte notizie per il Milan: Ismael Bennacer si è fermato per infortunio. Squalificato contro il Sassuolo, ha accusato un problema di natura muscolare al bicipite ...Il Sassuolo guarda in casa Roma, mantenendosi ancora vigile su Edoardo Bove seppur quasi a ridosso della chiusura del calciomercato. A riportarlo è il “Corriere delo Sport”. Tra i nomi considerati dai ...