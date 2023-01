Neomamma baciata dalla fortuna | Va a fare la spesa e vince una barca di soldi

Leggi su direttanews

(Di lunedì 30 gennaio 2023)tissima: con una sempliceuna vera e propriadi, ecco come ha fatto, è una cosa accessibile a tutti! Vi piacerebbe andare auna semplicequotidiana e tornare a casa con una vincita di migliaia di euro? Detta così, sembra davvero impossibile, eppure è successo veramente a una donna diventata mamma solo da pochi giorni.va alatantissimi: come ha fatto (DirettaNews)Unapazzesca, arrivata grazie a una semplicissima lotteria alla quale possono partecipare tutti, e che già in passato ha permesso a delle famiglie dire somme importanti ...