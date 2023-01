Il Milan non è più una squadra | il rinnovo di Maldini è stato un grave errore

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilnon è più una: prende cinque gol dal Sassuolo. La crisi delladi Pioli è profondissima e parte ovviamente a livello societario. Quest’estate il club non avrebbe voluto rinnovare il contratto di(Massara non è maiin discussione). Lo ha fatto solo all’ultimo momento, perchéera considerato un intoccabile. Quando si agisce seguendo i tifosi, si sbaglia sempre. La campagna acquisti è stata disastrosa. E i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti Non si ferma lo sprofondo calcistico dio. L’Inter ieri sera è riuscita a reagire al gol del vantaggio della Cremonese e ha vinto 2-1. Il, invece, ha vissuto il pomeriggio più nero ormai da un anno e mezzo. Ladi Pioli è stata ...

può nulla, però, al 20: verticalizzazione di Dzeko ancora per Lautaro Martinez , che beffa Vasquez e raddoppia. L'Inter per almeno una notte è seconda, a 40 punti, a +2 dalDopo il 4 - 0 contro la Lazio, ilaffonda contro il Sassuolo:era mai successo ai rossoneri di prendere 4 gol in due partite consecutive in Serie A Ilin caduta libera e tocca un nuovo fondo da record. Dopo il 4 - 0 ...

Gazzetta - Il Milan non cambia posizione su Zaniolo: possibile dialogo in estate Milan News

Calciomercato Milan: non solo Zaniolo, un ex obiettivo di mercato torna di moda per l'attacco Spazio Milan

Roma, per Zaniolo il Milan non cambia posizione: possibile dialogo in estate TUTTO mercato WEB

Il Milan non rilancia per Zaniolo e vira su Ziyech. Ilic al Torino la Repubblica

Zaniolo, il Milan non rilancia e si ritira dalla corsa: resta il Bournemouth Tuttosport

Il Milan è in piena crisi e domenica prossima c'è l'Inter che adesso è seconda in classifica. Il Milan non incassava 5 gol a San Siro dal 1997 quando fu sconfitto dalla Juventus col punteggio di 6-1.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...