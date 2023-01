Kvaratskhelia salta la gara trappola di Salerno | il Napoli ora stia attento

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilpronto alladi, ma senza. Ufficiale l’assenza del georgiano, ora gli azzurri dovranno stare attenti. Lo stop in Coppa Italia con la Cremonese è stato tanto clamoroso quanto inaspettato. E ora ilè chiamato a ripartire come se nulla fosse successo, in una delle gare più insidiose di questo gennaio. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tag24

Nulla da fare:salterà la trasferta di domani contro la Salernitana. L'annuncio ufficiale arriva in conferenza stampa da Luciano Spalletti. Il georgiano sarà out dopo l'attacco febbrile che lo ha ...Salernitana - Napoli Lo ha confermato ufficialmente Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana vs Napoli:out. La notizia è dunque ufficiale . Kvaratskhelia salta la Salernitana Le parole di Spalletti Il fantasista non ce l'ha fatta a recuperare e sarà out all'Arechi: la notizia è stata comunicata da Spalletti in conferenza ...Il talento georgiano sarà costretto a disertare la partita di domani contro la Salernitana, eppure l'allenatore del Napoli ha un motivo per essere sereno ...